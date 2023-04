Polizei Bielefeld

POL-BI: Gefährdung auf dem OWD - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Ein PKW-Fahrer bremste am Donnerstag, 20.04.2023, einen anderen PKW-Fahrer aus, der dabei leichte Verletzungen erlitt.

Ein 20-Jähriger aus Gütersloh befuhr gegen 18:40 Uhr mit seinem VW Lupo den linken Fahrstreifen des Ostwestfalendamms in Richtung Eckendorfer Straße. Einige Meter vor der Abfahrt Stapenhorststraße überholte ihn der Fahrer eines Mercedes Viano aus Gütersloh über den rechten Fahrstreifen. Der Mercedes-Fahrer wechselte auf den linken Fahrstreifen und bremste so stark ab, dass der VW-Fahrer eine Gefahrenbremsung zur Verhinderung eines Zusammenstoßes einleiten musste. Anschließend fuhr er so langsam weiter, dass der Lupo-Fahrer auf den rechten Fahrstreifen wechselte und neben den Mercedes fuhr. Bei dem Blickkontakt der beiden Fahrer, führte der Mercedesfahrer beleidigende und bedrohende Handbewegungen in Richtung des 20-Jährigen aus.

Der Lupo-Fahrer, der bei dem Bremsmanöver leichtverletzt wurde, suchte anschließend eine Polizeiwache auf und erstattete Strafanzeige gegen den Mercedes-Fahrer unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung durch grobes und rücksichtsloses Fehlverhalten beim Überholen, Beleidigung und Bedrohung.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell