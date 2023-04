POL-BI: Polizei Bielefeld arbeitet mit Onlinevernehmungen

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Ein bisher unbekannter Täter stahl am späten Mittwoch, 19.04.2023, einen Lieferwagen von einer Hofeinfahrt an der Ernst-Rein-Straße. Die Polizei sucht Zeugen. Ein Mitarbeiter stellte gegen 22:00 Uhr fest, dass der weiße Toyota Yaris, der nur kurz an der Pizzeria abgestellt wurde, nicht mehr in der Hofeinfahrt stand. Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen. Rückfragen ...

