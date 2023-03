Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.03.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Neckargerach: Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall bei Neckargerach wurde am Freitagmorgen ein Rollerfahrer schwer verletzt. Eine 58-Jährige wollte gegen 6.45 Uhr mit ihrem Mazda von der Neckarkatzenbacher Straße nach links auf die Landesstraße 633 einfahren. Hierbei übersah sie vermutlich den 60-jährigen Rollerfahrer, welcher von Neckarkatzenbach in Richtung Neckargerach unterwegs war und kollidierte mit diesem. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Zweiradfahrer schwere Verletzungen zu und wurde von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Auch die 58-Jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Sowohl der Mazda, als auch das Zweirad waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die Landesstraße 633 zeitweise gesperrt.

