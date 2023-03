Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.03.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis -- Örtlichkeiten Fall 5 und 6 ergänzt --

Igersheim-Simmringen: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall Vermutlich aufgrund der Witterung und unangepasster Geschwindigkeit kam es am Mittwoch bei Simmringen auf der Kreisstraße 2806 zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Eine 23-jährige BMW Fahrerin war gegen 16.45 Uhr von Bütthard in Richtung Simmringen unterwegs. Sie kam im Kurvenbereich auf die linke Fahrspur und streifte hierbei mit der Front ihres BMWs einen ihr entgegenkommenden Renault an der Fahrerseite. Dieser kam hierdurch ins Schleudern und im Acker neben der Fahrbahn zum Stillstand. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 14.000 Euro.

Lauda-Königshofen: Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Am Mittwoch gegen 17.45 Uhr kam es in Lauda-Königshofen in der Becksteiner Straße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Eine 67-jährige VW-Fahrerin übersah beim Einbiegen auf die Becksteiner Straße wohl einen vorfahrtsberechtigten Skoda. Dieser kollidierte mit dem Heck des VWs und drehte diesen um circa 180 Grad auf der Fahrbahn. Hierbei wurde die Verursacherin leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Tauberbischofsheim: Brennende Parkbank

In der Nacht auf Donnerstag gegen 0.15 Uhr wurde in Tauberbischofsheim in der Wertheimer Straße eine Parkbank, durch vermutlich unbekannte Täter, mit Brandbeschleuniger in Brand gesteckt. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Wittighausen: Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 12.30 Uhr, wurde in Oberwittighausen in der Kapellenstraße ein Pkw an der Beifahrertüre wohl mit einem spitzen Gegenstand auf einer Länge von circa 15 cm zerkratzt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Tauberbischofsheim: Flucht nach Unfall

In der Zeit zwischen Dienstag, dem 7.03.2023,12 Uhr, bis Montag den 13.03.2023, 14 Uhr, fuhr ein bisher Unbekannter mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Rangieren gegen die Fassade eines Wohnhauses in der Hauptstraße. Hierbei wurde diese beschädigt und der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Külsheim: Verkehrsunfall mit Totalschaden

Auf der Landstraße 508 kam es am Mittwoch zwischen Steinfurt und der Abzweigung zur L509, gegen 6.30 Uhr zu einem Unfall mit drei Pkw. Hierbei fuhr der Fahrer eines Ford Focus auf der L 508, kam wohl Aufgrund von Nässe ins Schleudern und stieß hierbei mit einem ihm entgegenkommenden Peugeot 208 zusammen. Ein weiterer Fahrer konnte dem Unfallgeschehen nicht mehr ausweichen und fuhr mit seinem Fiat Bravo leicht auf den Peugeot auf. Der Fiat wurde hierbei leicht beschädigt. Es entstand Sachschaden von rund 9.500 Euro. Am Ford sowie dem Peugeot entstand Totalschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn musste aufgrund von ausgelaufenem Öl nach dem Unfall gereinigt werden. Verletzt wurde keine der Insassen.

