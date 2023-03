POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.03.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Rosenberg: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen in der ersten Monatshälfte einen Zigarettenautomaten in Rosenberg auf. Zwischen dem 28. Februar und dem 15. März machten sich die Täter an dem Automaten im Bronnackerweg zu schaffen. Hierbei wurde der Automat aufgehebelt und an Teilen im Inneren manipuliert, um so an die Zigaretten zu gelangen. Der oder die Täter flüchteten unerkannt mit einer Beute im Wert von circa 1.300 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Adelsheim, Telefon 06291 648770, zu melden.

Buchen/Hardheim: Hochwertige Autos gestohlen - wer hat was gesehen?

Zwei hochwertige PKWs wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Buchen und Hardheim gestohlen. In der Goethestraße in Buchen schlugen die Täter zwischen Mittwoch um 20 Uhr und Donnerstag um 8 Uhr zu. Hier entwendeten sie durch Überwinden des "Keyless Go"-Systems einen BMW M3 vor der Haustüre des Besitzers. In der Hardheimer Mozartstraße wurde ein Mercedes Ziel der Diebe. Zwei Unbekannte öffneten zwischen 3 Uhr und 3.15 Uhr am Donnerstagmorgen das "Keyless Go"-System des PKWs auf bisher unbekannte Weise und fuhren mit dem Auto davon. Der entstandene Schaden wird auf circa 130.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib der beiden Autos machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegengenommen.

Mosbach: Mit Baseballschläger angegriffen - wer hat was gesehen?

Ein bisher unbekannter Jugendlicher schlug am frühen Donnerstagmorgen in Mosbach einen Pizzaboten mit einem Baseballschläger. Der 47-Jährige lieferte gegen 1 Uhr eine bestellte Pizza und Getränke auf dem Parkplatz des Sportplatzes in der Nüstenbacher Straße aus. Hier erwarteten ihn bereits zwei männliche Jugendliche. Einer der beiden soll dann einen Baseballschläger gezogen und mit diesem dem Mann auf den Arm geschlagen haben. Anschließend flüchteten die beiden Jugendlichen in verschiedene Richtungen. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu den beiden unbekannten jungen Männern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

