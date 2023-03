Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.03.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Auto beschädigt und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Fahrzeuglenker verursachte am Dienstag einen Unfall in Öhringen und flüchtete anschließend. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken blieb er zwischen 16 Uhr und 16.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Haller Straße an dem geparkten VW Passat eines 56-Jährigen hängen. Hierbei verursachte er einen Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Da er im Anschluss flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, sucht das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben.

Künzelsau: 4.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall

Circa 4.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich Montagnachmittag in Künzelsau zugetragen hat. Gegen 14.10 Uhr befuhren die 44-jährige Fahrerin eines MINI Coopers sowie eine 28-Jährige in ihrem Mercedes Benz die Bundesstraße 19 hintereinander in gleicher Fahrtrichtung. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit fuhr die 28-Jährige Mercedes-Lenkerin dem vor ihr fahrenden MINI auf. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell