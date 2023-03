POL-PDNR: Pressemeldung vom Freitag, 13:00 Uhr bis Samstag, 09:00 Uhr

Wissen (Sieg) (ots) - Am 09.03.2023 gegen 17.30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 62 in der Gemarkung Wissen. Ein 53-jähriger PKW Fahrer befuhr die B 62 aus Wissen kommend in Richtung Altenkirchen. Während der Fahrt verschüttete er nach eigenen Angaben seinen Kaffee, ist so einen Moment abgelenkt und kam dann nach links auf die Gegenfahrbahn. ...

mehr