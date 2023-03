Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.03.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Königheim-Gissigheim: Erneut GPS-Empfänger und Display aus Landmaschinen gestohlen Unbekannte Täter entwendeten in der letzten Woche zwei GPS-Empfänger von den Dächern zweier John-Deere Traktoren in Königheim-Gissigheim. Der oder die Täter begaben sich zwischen Dienstag, 21.30 Uhr, und Montag, 14 Uhr, in eine Halle in der Badholz-Siedlung und montierten das technische Gerät von den Landmaschinen. In einer weiteren Halle öffneten die Unbekannten die Fahrerkabine eines Häckslers und stahlen das eingebaute Display. Der Wert der gestohlenen GPS-Empfänger und des Displays wird auf circa 15.000 Euro geschätzt. Am selben Wochenende kam es in Külsheim und am Anfang des Monats im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn zu ähnlichen Fällen, wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5456491 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5462868 Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Bad Mergentheim: Unfall in Einmündungsbereich

Sachschaden in Höhe von circa 17.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagnachmittag in Bad Mergentheim. Gegen 14.15 Uhr befuhr eine 74-Jährige mit ihrem Mercedes die Wilhelm-Frank-Straße von der Bundesstraße 290 kommend in Fahrtrichtung Hangstraße und wollte nach links in diese einfahren. Zeitgleich war ein 63-Jähriger mit seinem VW-Bus bereits auf der Hangstraße in Richtung Wilhelm-Frank-Straße unterwegs. Vermutlich übersah die Mercedes-Fahrerin beim Linksabbiegen den PKW des Mannes, weshalb die beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich miteinander kollidierten. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

