POL-WAF: Drensteinfurt. Lagerhalle über mehrere Tage besprüht - Korrektur des Tatorts

Warendorf (ots) - Am Samstag, 11.3.2023 zerrte ein Unbekannter gegen 19.30 Uhr in Telgte einen Jugendlichen vom Fahrrad. Der 15-Jährige befuhr die Straße Baßfeld und befand sich in Höhe des Parkplatzes zwischen Baßfeld und Emstor. Hier kam ihm der Unbekannte entgegen und versperrte dem Jugendlichen teilweise den Weg. Der Telgter sprach die Person an, woraufhin ihn diese gegen das Knie trat und vom Fahrrad zerrte. Der ...

