POL-WAF: Drensteinfurt. Lagerhalle über mehrere Tage besprüht

Warendorf (ots) - Am Samstag, 11.3.2023 hielten Polizisten gegen 15.10 Uhr einen Autofahrer auf der Schürenstraße in Sassenberg an. Der 25-Jährige hatte keinen Sicherheitsgurt angelegt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Sassenberger unter Drogeneinfluss stand. Daraufhin nahmen ihn die Beamten mit und ließen dem 25-Jährigen eine Blutprobe entnehmen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei ...

