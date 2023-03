Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Milte. Zwei verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 12.3.2023 ereignete sich gegen 16.15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 38 (K 38) im Bereich Milte. Ein 33-jähriger Versmolder befuhr mit seinem Pkw die Straße Beverstrang in Richtung der K 38 und querte diese. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 23-jährigen Bremerin. Diese befuhr die K 38 in Richtung Glandorf. Rettungskräfte brachten die schwerverletzte Frau und den leichtverletzten Mann in Krankenhäuser. Die beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Die K 38 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme halbseitig gesperrt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 20.000 Euro.

