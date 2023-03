Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mehrere Leichtverletzte nach Unfall

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 12.3.2023, 18.10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 4 zwischen Ahlen und Sendenhorst. Ein 19-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Pkw BMW die Straße Helene Kampen in Richtung Sendenhorst. Als er ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen wollte, kam es zu einer leichten Berührung mit dem Opel Astra eines 19-jährigen Ahleners. Dieser befand sich auf gleicher Höhe mit dem gleichaltrigen Unfallbeteiligten, da er den Überholvorgang schon begonnen hatte. Der Opelfahrer bremste strak ab, geriet auf den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über das Auto. Der Pkw überschlug sich und blieb auf dem Dach im Graben liegen. Der 19-jährige Opelfahrer sowie die drei Mitfahrer aus Ahlen, 16 und 18 Jahre alt, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten ärztlichen Versorgung in Krankenhäuser. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.500 Euro. Die Kreisstraße 4 war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell