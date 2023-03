Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Liesborn. Unfallbeteiligter ließ Fahrrad zurück und flüchtete zu Fuß

Am Samstag, 11.3.2023 ereignete sich gegen 19.00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Lippstädter Straße in Liebsorn, bei dem ein Beteiligter flüchtete. Ein 44-jähriger Wadersloher befuhr mit seinem Pkw die Lippstädter Straße in Richtung Ortsausgang. In Höhe der Hausnummer 34 querte der Unbekannte mit seinem unbeleuchteten Fahrrad die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer stürzte. Der Autofahrer erkundigte sich nach dem Befinden des Unbekannten und forderte ihn auf, vor Ort zu bleiben. Der Mann beleidigte den 44-Jährigen, warf sein beschädigtes Fahrrad in einen Vorgarten und flüchtete zu Fuß in Richtung Innenstadt. Der Flüchtige ist geschätzt zwischen 30 und 35 Jahre alt, hat einen Bart, war dunkle bekleidet und trug einen beige/grauen Pullover. Bei dem von ihm benutzten Fahrrad handelt es sich um ein älteres silbernes Damenmodell der Marke Herkules. Die Lenkergriffe und die Kabelzüge sind blau, ebenso wie die Schrift auf dem Rahmen. Der Kettenschutz ist weiß. Wer kann Angaben zu dem Nutzer des Fahrrads machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell