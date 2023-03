POL-WAF: Warendorf - Milte. Alkoholisiert im Straßenverkehr - Zwei verletzte Personen

Warendorf (ots) - In den Morgenstunden wurde eine Passantin auf eine Rauchentwicklung und den Feuerschein in einer Garage in der Wallstraße aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr. Durch diese konnte die Garage geöffnet und eine brennende Mülltonne gelöscht werden. Die Brandursache ist bisher unklar. Es wurden keine Personen verletzt. Die Garage blieb unbeschädigt. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: ...

