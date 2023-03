POL-WAF: Ahlen. Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Warendorf (ots) - In der Nacht von Samstag, 11.03.23, auf Sonntag, 12.03.23, brachen unbekannte Täter in mehrere Firmen an der Gersteinstraße in Ahlen ein. Der oder die Täter drangen gewaltsam in die Objekte ein und durchsuchten die jeweiligen Geschäftsräume. Teilweise wurden weitere Türen und Schränke in den Räumlichkeiten aufgebrochen. Detailliertere Angaben zu möglichem Diebesgut können zum jetzigen Zeitpunkt ...

