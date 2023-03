Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Friseursalon

Warendorf (ots)

In der Nacht von Samstag, 11.03.23, auf Sonntag, 12.03.23, brachen unbekannte Täter in einen Friseursalon an der Nordstraße in Beckum ein. Nachdem der oder die Täter die Glasscheibe der Eingangstür gewaltsam zerstört hatten, drangen sie in das Innere des Geschäftes ein. Hier wurden die Geschäftsräume durchsucht. Dem oder den Tätern gelang anschließend zunächst unerkannt die Flucht. Detailliertere Angaben zu möglichem Diebesgut können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem oder den möglichen Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Beckum, unter der Telefonnr.: 02521-911-0, oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

