Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Mädchen auf Fahrrad bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 10. März 2023, um 16.25 Uhr, ereignete sich auf der Einsteinstraße in Telgte ein Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Pkw. Ein 12-jähriges Mädchen aus Telgte befuhr mit seinem Fahrrad die Einsteinstraße in Richtung Robert-Koch-Straße. Eine 54-jährige Sassenbergerin befuhr die Einsteinstraße mit ihrem Pkw in entgegengesetzte Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Mädchen mit ihrem Fahrrad in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Pkw der Sassenbergerin. Hierbei wurde das Mädchen verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Krankenhaus gebracht.

