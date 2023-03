POL-WAF: Ahlen. Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen in der Nacht zu Donnerstag, 9.3.2023 in eine Zimmerei an der Straße Am Landhagen in Oelde ein. Der oder die Täter gelangten in den Bürotrakt, stahlen aber nach ersten Ermittlungen nichts. In der Tatnacht gingen Unbekannte auch mehrere Firmenfahrzeuge zweier Innenausbaubetriebe am Mittelweg sowie der Straße Am Landhagen ...

mehr