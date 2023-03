Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Einbruch in Zimmerei und Transporter aufgebrochen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen in der Nacht zu Donnerstag, 9.3.2023 in eine Zimmerei an der Straße Am Landhagen in Oelde ein. Der oder die Täter gelangten in den Bürotrakt, stahlen aber nach ersten Ermittlungen nichts. In der Tatnacht gingen Unbekannte auch mehrere Firmenfahrzeuge zweier Innenausbaubetriebe am Mittelweg sowie der Straße Am Landhagen an und stahlen aus diesen etliche Werkzeuge. Wer hat in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Industriegebiet beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

