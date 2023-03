Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. E-Scooterfahrerin leicht verletzt

Warendorf (ots)

Leicht verletzt wurde eine E-Scooterfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, 9.3.2023, 15.55 Uhr in Ahlen im Bereich Bahnhofstraße/Bahnhofsplatz ereignet hat. Die 15-Jährige nutzte bei Grünlicht den Fuß- und Radüberweg, um die Straße aus Richtung Bahnhof kommend zu queren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 73-jährigen Ahleners. Dieser befuhr mit seinem Pkw die Bahnhofstraße und bog nach rechts ab. Die Ahlenerin stürzte und verletzte sich. Rettungskräfte brachten die Schülerin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An dem E-Scooter entstand ein Sachschaden von geschätzt 100 Euro.

