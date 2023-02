Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Moisling

Mann im Rotkäppchenweg angegriffen- Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Bereits am Mittwoch, den 15.02.2023, wurde ein 41-jähriger Lübecker im Park am Rotkäppchenweg in Moisling von zwei südländisch aussehenden Männern mit "Boxerhaarschnitt" angegriffen und verletzt. Als eine Passantin zufällig vorbeikam, brachen die Männer ihren Angriff ab. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Gegen 19:00 Uhr befand sich der Mann zu Fuß in der Grünanlage nahe des Rotkäppchenweges. Dort wurde er unvermittelt von zwei 20-25 Jahre alten Männern zunächst geschlagen und geschubst. Obwohl der Lübecker zu Boden fiel, ließen die Angreifer nicht von ihrem Opfer ab, sondern traten weiterhin auf den Wehrlosen ein.

Während der eine von kräftiger Statur war und eine blaue dick gefütterte Jacke trug, war der andere eher schmal und mit einem roten Jogginganzug bekleidet. Ein Tatmotiv konnte der Lübecker nicht benennen. Die Täter ließen erst von ihm ab, als eine ältere Dame mit Hund im Park erschien.

Der Polizei wurde die Tat erst am folgenden Donnerstagmorgen bekannt, als ein weiterer unbekannter Passant die Hilfsbedürftigkeit des sichtbar Verletzten erkannte und bei der Polizei meldete. Der Verletzte hatte sich noch in der Nacht in den Selbstbedienungsraum einer Bankfiliale in der August-Bebel-Straße begeben und dort übernachtet. Die Hintergründe hierfür sind noch unklar. Die Verletzungen des Mannes waren so schwerwiegend, dass sie in einem Lübecker Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die am 15.02.2023, gegen 19:00 Uhr, im Rotkäppchenweg unterwegs gewesen sind. Hierbei hoffen die Beamten der Polizeistation Moisling gezielte Hinweise von der älteren Dame, die zu dieser Zeit ihren Hund Gassi führte. Diese und weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 0451-8097030 oder per E-Mail an Moisling.PSt@polizei.landsh.de bei den Ermittlungsbeamten.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell