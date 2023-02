Lübeck (ots) - In der Nacht zu Sonntag (18./19.02.2023) kam es in der Waisenhofstraße und auch in der Possehlstraße in Lübeck zu Sachbeschädigungen an Fahrzeugen durch Abtreten von Seitenspiegeln. Es waren mindestens 21 Autos betroffen, der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich. Ein Täter konnte durch einen Zeugen festgehalten und später vorläufig in ...

