Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Sereetz

Alkoholisierter Fahrer verursacht Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Lübeck (ots)

Am Sonntagabend (19.02.) kam es in Sereetz zu einem Verkehrsunfall, nachdem ein 38 Jahre alter VW-Fahrer mit einem parkenden Bagger zusammenstieß. Der Ostholsteiner musste verletzungsbedingt in ein Krankenhaus gebracht werden. Zudem stand er unter Alkoholeinfluss.

Gegen 19:00 Uhr musste der Fahrer eines Linienbusses seine Fahrt in der Dorfstraße unterbrechen, weil ein verunfallter VW Golf die Fahrbahn blockierte. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 38-jährige Golffahrer die Dorfstraße aus Richtung Am Rugenberg kommend in Fahrtrichtung Berliner Straße, als der PKW plötzlich in den Gegenverkehr gelenkt wurde und mit einem am Fahrbandrand parkenden Bagger kollidierte.

Während der Unfallaufnahme nahmen die alarmierten Polizisten Atemalkoholgeruch wahr. Der Verdacht bestätigte sich nach einem Test, der einen Wert von 1,61 Promille auswies. Da der Ostholsteiner angab, sowohl vor als auch nach Fahrtantritt, Alkohol getrunken zu haben, wurden ihm zwei Blutproben entnommen. Die Entnahme erfolgte in einem Lübecker Krankenhaus, da der Mann im Zuge des Aufpralles Verletzungen erlitt, die stationär behandelt werden sollten.

Der VW Golf mit Elektroantrieb war nicht mehr fahrbereit und wurde, nachdem ihn die Einsatzkräfte der Feuerwehr Sereetz stromlos schalteten, abgeschleppt. Am Bagger entstand ebenfalls Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 35.000 Euro geschätzt.

Die Unfallermittlungen führt die Polizei in Ratekau wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Führerschein wurde einbehalten und die Führerscheinstelle informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell