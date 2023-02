Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Grömitz

Pferd gerät unter Baum

Lübeck (ots)

Am frühen Morgen des 21.02.2023 (Dienstag) entdeckte ein Passant auf einem Areal zwischen dem Koppelwiesenweg und dem Ringreiterweg in Grömitz ein Pferd in misslicher Lage. Der Passant informierte die ihm bekannten Tierhalter darüber. Polizei und Feuerwehr rückten an und konnten das unter einem Baum eingeklemmte Tier befreien.

Etwa gegen 7:50 Uhr bemerkte ein Spaziergänger das Pferd auf der Koppel. Es war offenbar im schlammigen Untergrund ausgerutscht, unter einen umgestürzten Baum geraten, hatte sich dort eingeklemmt und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Schnell informierte der Mann die Tierbesitzer über seine Feststellungen. Auch wurde die Feuerwehr alarmiert.

Professionell konnte der Baum zersägt und das Pferd befreit werden. Das zunächst geschwächte 31-jährige Tier wurde tierärztlich versorgt und konnte nach kurzer Zeit wieder unbeschwert auf seiner Wiese umhertollen. Offensichtliche Verletzungen wurden nicht festgestellt. Wie lang das Pferd bereits unter dem Baum lag, konnte nicht gesagt werden.

