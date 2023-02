Polizeidirektion Lübeck

Polizei sucht Geschädigten nach Gefährdung des Straßenverkehrs durch fehlerhaftes Überholen

Lübeck (ots)

Bereits am Dienstagabend (14.02.) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Moislinger Allee, nachdem der Fahrer eines Opel Corsa während des Überholvorganges zunächst den entgegenkommenden Fahrzeugverkehr gefährdete und anschließend seitlich mit dem zuvor überholten BMW zusammenstieß. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und sucht in diesem Zusammenhang den Fahrer eines weißen SUV.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 25 Jahre alte Lübecker, gegen 22:00 Uhr, mit einem Opel Corsa auf der Moislinger Allee stadtauswärts unterwegs. In der langgezogenen und unübersichtlichen Rechtskurve -vor der Einmündung zum Hansering- setzte der 25-Jährige zum Überholen eines weißen BMWs aus Lübeck an. Noch während seines Überholvorganges wurde ein entgegenkommender SUV-Fahrer gezwungen, eine Vollbremsung einzuleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Gleichzeitig versuchte der Opelfahrer, auszuweichen und sich wieder nach rechts einzuordnen. Dabei kollidierte der PKW jedoch seitlich mit dem BMW. Der weiße SUV setzte seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort.

Verletzungen erlitten die Insassen durch den Aufprall nicht.

Der Opel Corsa war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der BMW wies Beschädigungen im Frontbereich auf. Der Gesamtsachschaden wird auf zirka 3.000 Euro geschätzt.

Der Lübecker muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Des Weiteren wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Zur vollständigen Aufklärung des Unfallherganges sucht die Polizei nach dem Fahrer des weißen SUV, der im Zuge des Überholvorganges gefährdet worden ist und einen Frontalzusammenstoß nur knapp abwenden konnte. Er wird dringend gebeten, sich unter der Rufnummer 0451-131 6245 oder per E-Mail an ED.Luebeck.2PR@polizei.landsh.de zu melden.

