Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Radfahrer werden bei Verkehrsunfällen in Witten schwer verletzt

Witten (ots)

Zwei Verkehrsunfälle mit zwei schwer verletzen Radfahrern nahm die Polizei am Samstag, 8. Oktober, in Witten auf.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 7.10 Uhr an der Kreisstraße zwischen einem Radfahrer (77) aus Witten und einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 66-jährige Autofahrerin, ebenfalls aus Witten, die Kreisstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. An der Einmündung Kreisstraße / Friedrich-Ebert-Straße bog die Frau schließlich nach links auf die Friedrich-Ebert-Straße ab. Hierbei kam es zur Kollision mit dem 77-jährigen Radfahrer, der die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Kreisstraße befuhr. Der Wittener verletzte sich beim Sturz über die Motorhaube so schwer, dass er mittels Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Bereich kurzzeitig gesperrt werden.

Gegen 17 Uhr kam es dann zum zweiten Unfall. Ein 34-jähriger Radfahrer aus Dortmund überquerte nach bisherigen Erkenntnissen trotz Rotlicht zeigender Ampel einen Fußgängerüberweg östlich der Einmündung Pferdebachstraße und befuhr anschließend die Hörder Straße in Richtung Bochum. Hierbei kollidierte er in Höhe der Hausnummer 317 mit einem 81-jährigen Wittener, der zeitgleich auf einem Fußgängerüberweg die Hörder Straße überquerte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Senior zu Boden und wurde schwer verletzt per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Radfahrer wurde zwecks Blutprobenentnahme auf die Polizeiwache Witten verbracht, nachdem ein Atemalkoholtest vor Ort einen Wert von 2,1 Promille ergab.

In beiden Fällen ermittelt das zuständige Verkehrskommissariat.

