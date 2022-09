Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Babykatzen in Karton ausgesetzt

Iserlohn (ots)

Ein Anwohner der Heinrichsallee staunte am Sonntagmittag nicht schlecht, als er in seine Einfahrt trat. Neben seinem Auto stand ein Karton, in dem sich drei Babykatzen befanden. Der Mann rief daraufhin die Polizei.

Die drei Findelkinder wurden in die Obhut des Tierschutzes übergeben. Die Polizisten schrieben eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gegen unbekannt. Zeugen die Hinweise auf den Aussetzer der drei jungen Katzen geben können, werden gebeten sich unter 02371/9199-0 mit der Polizeiwache in Iserlohn in Verbindung zu setzen. (schl)

