Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Angelausrüstung aus PKW entwendet

Hückelhoven-Rurich (ots)

Aus einem in einer Einfahrt eines Hauses in der Straße Ochsenbend geparkten PKW entwendete eine unbekannte Person am frühen Montagmorgen (02. Mai), gegen 4 Uhr, eine Angelausrüstung sowie mehrere Ausweispapiere.

