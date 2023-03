Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Führerschein nach Alleinunfall sichergestellt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 12.3.2023 kam es gegen 6.55 Uhr auf der Warendorfer Straße zwischen Westkirchen und Ennigerloh zu einem Alleinunfall. Ein 28-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die B 475 in Richtung Ennigerloh, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den angrenzenden Graben. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Ennigerloher alkoholisiert war. Daraufhin ließen sie dem Mann eine Blutprobe entnehmen, stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.200 Euro.

