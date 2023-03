Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.03.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Einbruch in Gaststätte

Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Dienstag Zugang zu einer Gaststätte in Heilbronn und entwendeten zwei Tresore. Der oder die Täter begaben sich zwischen 19.45 Uhr am Montag und 9 Uhr am Dienstag zu dem Gebäude in der Lohtorstraße und stiegen ein. Aus dem Inneren wurden zwei kleine Tresore mit Bargeld entwendet. Die Täter flüchteten unerkannt mit der Beute. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Durch Fenster in Restaurant eingebrochen

Das Polizeirevier Heilbronn sucht Zeugen, nachdem Unbekannte Anfang der Woche in ein Restaurant in Heilbronn einbrachen. Vermutlich durch ein Fenster gelangten die Täter zwischen Sonntag gegen 22.30 Uhr und Dienstag gegen 10.30 Uhr in das Gebäude in der Weinsberger Straße und durchsuchten das Mobiliar. Sie entwendeten mehrere Bediengeldbeutel mit Wechselgeld. Anschließend verließen sie das Restaurant wohl über ein Fenster und die Außenterrasse. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Obersulm-Affaltrach: Schmuck aus Haus entwendet

Durch Aufhebeln der Haustüre gelangten Unbekannte am Dienstag in ein Haus in Obersulm-Affaltrach. Nachdem sich der oder die Täter zwischen 14.30 Uhr und 18 Uhr Zugang zu dem Gebäude in der Falkenstraße verschafft hatten, durchwühlten sie mehrere Kommoden im Haus und entwendeten hochwertigen Schmuck. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Das Polizeirevier Weinsberg sucht Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920, zu melden.

Weinsberg: 6.000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Ein Audi A3 wurde in der Nacht auf Dienstag durch einen unbekannten Fahrzeuglenker stark beschädigt. Das Fahrzeug stand zwischen 19 Uhr am Montag und 7.30 Uhr am Dienstag in der Weinsberger Friedensstraße. Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Fahrzeug den Pkw auf unbekannte Art und Weise und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Heilbronn: Unfall mit Linienbus

Ein leicht verletzter Fahrgast und rund 16.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagnachmittag in Heilbronn. Der 51-jährige Fahrer eines Linienbusses war gegen 14.30 Uhr auf der Sachsenäckerstraße in Richtung Albrecht-Dürer-Schule unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt wollte ein 83-Jähriger mit seinem Hyundai aus der Stettiner Straße in die Sachsenäckerstraße einfahren. Aufgrund mehrerer geparkter Fahrzeuge am Fahrbahnrand tastete er sich zunächst langsam in die Einmündung ein und bog dann nach links ab. Hierbei übersah er vermutlich den heranfahrenden Bus. Dem 51-Jährigen war es nicht mehr möglich sein Fahrzeug rechtzeitig zu bremsen und es kam zum Zusammenstoß mit dem Hyundai. Bei dem Unfall wurde eine 52-jährige Mitfahrerin im Bus leicht verletzt.

Bad Rappenau: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 45-jähriger Motorradfahrer wurde am Mittwochmorgen bei einem Unfall in Bad Rappenau lebensgefährlich verletzt. Der Mann war gegen 7 Uhr mit seinem Zweirad auf der Landesstraße 530 in Richtung Bad Wimpfen unterwegs, als er in einer leichten Rechtskurve auf witterungsbedingt glatter Fahrbahn ins Rutschen geriet und stürzte. Nach dem Sturz rutschten der Zweiradfahrer und sein Fahrzeug über die Fahrbahn in den Gegenverkehr und kollidierten hier mit dem Touran eines 70-Jährigen. Der PKW-Fahrer hatte sein Auto noch stark abgebremst, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dies gelang allerdings nicht. Der 45-Jährige zog sich bei dem Unfall schwerste Verletzungen zu und wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 17.000 Euro geschätzt. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Landesstraße 530 war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

