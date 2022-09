Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Sondermeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 02.09.2022

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Tödlicher Verkehrsunfall - Offenbach

Ein tragischer Alleinunfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 22:35 Uhr in Offenbach am Main. Ein 45-jähriger Offenbacher befuhr mit seinem Motorrad den Heusenstammer Weg und kam aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Krad gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde der Biker so schwer verletzt, sodass er noch an der Unfallstelle verstarb. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Offenbach ein Gutachter hinzugezogen. Zeugen, die sich zum Unfallzeitpunkt im Bereich Heusenstammer Weg / Langener Straße aufgehalten haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Offenbach unter der Telefonnummer 069-8098-5100 in Verbindung zu setzen.

Offenbach am Main, 02.09.2022, RENKER, PvD

