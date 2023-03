Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.03.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Kind bei Unfall leicht verletzt - Unfallhergang unklar

Ein verletztes Kind und Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochvormittag in Heilbronn. Ein 70-Jähriger war gegen 11.45 Uhr mit seinem Mercedes auf der Saarlandstraße in Richtung Römerstraße unterwegs. Nachdem er kurze Zeit an einer roten Ampel warten musste, fuhr er bei Grün weiter in Richtung Saarlandkreisel. Zeitgleich wartete eine 40-Jährige mit ihrem Opel an der roten Ampel in der Römerstraße. Als diese auf Grün umschaltete wollte die Frau die Saarlandstraße queren und in die Neckargartacher Straße einfahren. Vermutlich zeigte eine der Ampeln tatsächlich noch Rot, da die beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich miteinander kollidierten. Durch den Zusammenstoß wurde der Mercedes nach rechts von der Fahrbahn, auf eine Verkehrsinsel abgewiesen. Bei dem Unfall zog sich ein 2-Jähriger im Opel leichte Verletzungen zu und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen und den jeweiligen Grünphasen der Ampeln zum Unfallzeitpunkt geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Heilbronn-Neckargartach: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Zutritt zum Lager einer Firma in Heilbronn Neckargartach. Zwischen 22 Uhr am Dienstag und 6.30 Uhr am Mittwochmorgen gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Tores in das Innere des Gebäudes in der Ochsenbrunnenstraße. Hier entwendeten er oder sie circa 800 Kilogramm Kupferschrott im Wert von mehreren tausend Euro. Der entstandene Schaden am Tor wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 28330 an den Polizeiposten Heilbronn-Neckargartach.

Heilbronn: Mercedes beschädigt und geflüchtet - Wer hat was gesehen?

Eine bisher unbekannte Person beschädigte mit ihrem Fahrzeug zwischen Sonntag und Dienstag einen PKW in Heilbronn und flüchtete. Der 58-jährige Besitzer des Mercedes hatte diesen sonntags gegen 15.30 Uhr im Franziska-Schmidt-Weg abgestellt. Als er am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden in Höhe von circa 2.500 Euro fest. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Heilbronn-Innenstadt, Telefon 07131-6437600, zu melden.

Neckarsulm: PKW zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person an einem PKW am Samstagabend in Neckarsulm. Der 31-jährige Besitzer eines Mercedes hatte diesen gegen 18 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Rötelstraße abgestellt. Als er gegen 18.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass mit einem spitzen Gegenstand die komplette rechte Fahrzeugseite zerkratzt worden war. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Bad Friedrichshall-Kochendorf: Einbruchsversuch in Bäckerei - Wer hat was gesehen?

Eine bisher unbekannte Person versuchte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Bäckerei in Bad Friedrichshall-Kochendorf einzubrechen. Der Täter oder die Täterin versuchte zwischen Mittwochabend, 18.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 3.45 Uhr, die Seitentüre des Gebäudes am Rathausplatz aufzuhebeln. Auch am Türschloss wurde ohne Erfolg manipuliert. Da es dem oder der Unbekannten nicht gelang ins Innere vorzudringen flüchtete die Person und hinterließ Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen der Tat. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Neckarsulm: E-Scooter-Fahrer bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochmorgen in Neckarsulm. Ein 23-Jähriger war gegen 7.45 Uhr mit seinem VW auf der Rötelquerspange unterwegs. An einem Fußgängerüberweg musste der Mann verkehrsbedingt halten. Als er wieder anfuhr, übersah er vermutlich einen 16-Jährigen, der gerade mit seinem E-Scooter die Fahrbahn auf dem Fußgängerüberweg querte. Der Jugendliche wurde vom VW erfasst und leicht verletzt. Sachschaden entstand lediglich am Roller des 16-Jährigen. Der VW blieb unbeschädigt. Die Polizei sucht nun zur Klärung des genauen Unfallhergangs Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Neckarsulm-Amorbach: Mit über 1,6 Promille im Straßenverkehr unterwegs

Über 1,6 Promille zeigte ein Alkoholtest eines 39-Jährigen Autofahrers am Mittwochnachmittag in Neckarsulm-Amorbach. Zuvor hatte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer gegen 16 Uhr einen BMW gemeldet, der von seinem Fahrer unsicher gelenkt wurde. Hierbei soll das Fahrzeug mehrfach in den Grünstreifen und den Gegenverkehr gekommen sein. Der Zeuge konnte dem Fahrzeug von Möckmühl in Richtung Neuenstadt-Bürg folgen. Dort versuchte er den Fahrer des BMWs zum Anhalten zu bringen. Dies gelang kurzfristig in Neuenstadt-Bürg, allerdings setzte der BMW-Fahrer seine Fahrt in Richtung Landesstraße 1095 fort bevor der Zeuge mit ihm sprechen konnte. Auf Höhe von Neckarsulm-Amorbach konnte das Fahrzeug durch Polizeibeamte des Polizeireviers Neckarsulm angehalten und der 39-jährige Fahrer kontrolliert werden. Nachdem ein durchgeführter Alkoholtest ein Ergebnis von über 1,6 Promille anzeigte, musste der Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des BMW-Fahrers wurde einbehalten. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Neckarsulm: PKW von LKW übersehen - Eine Person verletzt

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 17.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochmorgen in Neckarsulm. Ein 38-Jähriger befuhr gegen 8.15 Uhr mit seinem Sattelzug die Bundesstraße 27 auf dem linken Fahrstreifen. Als er mit seinem Fahrzeug auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er vermutlich den dort bereits fahrenden VW Golf einer 60-Jährigen und stieß mit seinem Sattelzug mit dem Heck des VWs zusammen. Durch die Kollision wurde der Golf um neunzig Grad nach links gedreht und landete in der Mittelleitplanke. Dort wurde der PKW von dem Sattelzug eingeklemmt. Die 60-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Während der Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt.

Weinsberg: PKW beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person beschädigte mit ihrem Fahrzeug am Mittwochabend einen PKW in Weinsberg und flüchtete anschließend. Der 55-jährige Besitzer eines BMWs hatte diesen gegen 20.15 Uhr am Rappenhof abgestellt. Als er nur wenige Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass ein unbekannter Fahrzeugführer seinen PKW vermutlich beim Ausparken beschädigt hatte. Der entstandene Schaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin hatte sich bereits vom Unfallort entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Talheim: Einbruch in Firma - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Freitag auf Samstag Zutritt zu einer Firma in Talheim. Zwischen Freitagabend, 17.30 Uhr, und Samstagmorgen, 9.20 Uhr, gelangten der oder die Täter über eine Notausgangstüre ins Innere des Gebäudes in der Straße "Mäuswedel". Anschließend wurde versucht einen aufgefundenen Tresor zu öffnen. Dies misslang, weshalb sie ohne Beute flüchteten. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich beim Polizeiposten Untergruppenbach, Telefon 07131 644630, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell