Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.03.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Ingelfingen: Autoreifen illegal entsorgt

Unbekannte entsorgten zwischen Dienstag und Mittwoch illegal zwölf alte Autoreifen in Ingelfingen. Der oder die Täter legten den Müll am Waldspielplatz in Richtung Rodachshof entlang der Kreisstraße 2316 ab. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 8294 beim Polizeiposten Niedernhall zu melden.

Kupferzell: Unfall mit drei Fahrzeugen

Eine Leichtverletzte und rund 8.500 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwoch bei Kupferzell. Der 28-jährige Fahrer eines Mercedes Vito war gegen 12.30 Uhr auf der Bundesstraße 19 von Kupferzell in Richtung Westernach unterwegs. Aufgrund eines Rückstaus mussten ein vor ihm fahrender Ford Focus sowie ein VW Polo abbremsen und schließlich anhalten. Dies bemerkte der 28-Jährige wohl zu spät und fuhr auf den Ford auf, der wiederum auf den VW geschoben wurde. Die 37 Jahre alte Fahrerin des Focus wurde leicht verletzt.

Krautheim-Klepsau: Mit Softair-Pistole geschossen

Ein bisher Unbekannter schoss am Mittwochabend in Krautheim-Klepsau mit einer Softairpistole auf einen 23-Jährigen. Die 33-Jährige Ex-Freundin des Mannes begab sich gegen 23.40 Uhr zusammen mit dem unbekannten Täter heimlich mit einem Schlüssel in die Wohnung des 23-Jährigen, welcher durch die beiden überrascht wurde. Hierbei kam es zum Streit bei dem der Unbekannte die Treppe hinunterstolperte. Anschließend soll er eine Softair- Pistole aus seiner Hose gezogen und mehrfach in Richtung des 23-Jährigen geschossen haben. Zwei Schüsse trafen ihn hierdurch am Oberschenkel, was zu leichten Verletzungen führte. Daraufhin flüchteten die Frau und der Täter aus dem Haus. Der Mann wird als etwa 1,75 Meter groß, auffällig schlank mit rotblonden kurzen und welligen Haaren sowie einem schmalen Gesicht beschrieben. Er trug einen Kapuzenpullover und eine graue Jogginghose. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell