Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Neckar-Odenwald-Kreis

Ravenstein: Pkw gegen Baum Am Donnerstagabend, kurz vor 19.00 Uhr, meldeten Notrufer der Polizei und dem Rettungs-dienst einen schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Merchingen und Ober-kessach. Erste Meldungen besagten, dass ein Pkw über einen Abhang gefahren und an einem Baum zum Stillstand gekommen sei. Im Pkw seien noch zwei Personen, die medizinisch versorgt werden müssten. Die folgenden Ermittlungen ergaben, dass eine 21-jährige Lenkerin eines Pkw Audi die Kreis-straße 3955 von Merchingen kommend in Richtung Oberkessach befuhr. Hierbei soll sie einem bislang unbekannten Pkw-Lenker ausgewichen sein, der im Gegenver-kehr zu weit auf ihre Fahrspur kam. Die 21-jährige Fahrerin kam dann zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, versucht wohl nach links gegenzulenken und prallte im weiteren Verlauf frontal gegen einen Baum. Ihr 25-jähriger Beifahrer wurde hierbei sehr schwer verletzt, die Audi-Lenkerin erlitt leichtere Verletzungen. Am Pkw Audi lösten mehrere Airbags aus. Durch den Unfall entstand an dem Pkw Audi ein Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro. Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit mehreren Fahrzeugen und einem Notarzt im Ein-satz. Die Kreisstraße wurde zur Unfallaufnahme und Bergung voll gesperrt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06281/9040 beim Polizeirevier Buchen oder dem Unfalldienst in Tauberbischofsheim unter 09341/60040 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell