Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrer bei Glätteunfall verletzt

Ludwigslust-Parchim (ots)

Bei einem Glätteunfall auf der B5 zwischen Vellahn und Pritzier ist am Freitagvormittag der Fahrer eines Kleintransporters leicht verletzt worden. Das Fahrzeug war auf winterlicher Straße außer Kontrolle geraten und von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend prallte der Kleintransporter gegen einen Baum. Im Zuge der Bergungsarbeiten musste die B5 an der Unfallstelle voll gesperrt werden. Unterdessen haben sich im Laufe des Vormittags auch andernorts weitere Glätteunfälle ereignet. In der Region Hagenow registrierte die Polizei bis 10 Uhr 6 derartige Unfälle, bei denen es zu Sachschäden kam. Aber auch in der Region Ludwigslust ist die Polizei derzeit damit beschäftigt, Glätteunfälle aufzunehmen. Bei der Anfahrt zu einem Unfall verunglückte auch ein Funkstreifenwagen der Polizei. Das Fahrzeug kam bei Grabow von der Straße ab und prallte gegen eine Schutzplanke, es entstand Sachschaden. Die beiden Insassen blieben unverletzt. Bislang registrierte die Polizei am Freitag im Landkreis Ludwigslust-Parchim über 20 Glätteunfälle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell