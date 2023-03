Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Schneefall behindert den Berufsverkehr

Ludwigslust-Parchim (ots)

Aufgrund des nach wie vor anhaltenden Schneefalls kommt es derzeit in einigen Regionen des Landkreises Ludwigslust-Parchim teilweise zu Behinderungen im Berufsverkehr. Mit Stand 07:30 Uhr hat die Polizei bereits 7 Glätteunfälle registrieren müssen. Insbesondere in den Regionen Ludwigslust und Hagenow. Aber auch bei Lübz ist ein LKW in den Graben gerutscht. Auf der Landesstraße 04 bei Bresegard und auf der Landesstraße 06 bei Vielank behindern zudem liegengebliebene LKW den Verkehr. Bislang wurden der Polizei keine verletzten Verkehrsteilnehmer gemeldet. Allerdings bleibt die Lage auf einigen Straßen aufgrund von Schneeglätte weiterhin angespannt. Aus diesem Grunde appelliert die Polizei zur vorsichtigen Fahrweise.

