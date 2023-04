Polizei Bielefeld

POL-BI: Ihr Rad liegt uns am Herzen!

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-

Mit der gleichnamigen Fahrradregistrierungsaktion möchten die Polizei Bielefeld und der Sozial- und Kriminalpräventive Rat Bielefeld (SKPR) auf die steigende Zahl der Fahrraddiebstähle reagieren und lädt alle Bürger*Innen der Stadt mit Hauptwohnsitz in Bielefeld dazu ein, ihr Fahrrad kostenlos registrieren zu lassen.

Die Auftaktveranstaltung dazu findet am

Dienstag, den 25. April 2023, in der Zeit von 16:00 bis 18:30 Uhr auf dem Rathausplatz

unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Pit Clausen und der Polizeipräsidentin Dr. Sandra Müller-Steinhauer, die gemeinsam um 16:30 Uhr anwesend sein werden, statt.

Journalisten sind herzlich eingeladen an dieser Auftaktveranstaltung ab 16:00 Uhr teilzunehmen.

Weitere Registrierungsaktionen werden durch das Kriminalkommissariat 34 - KP/O (Kriminalprävention und Opferschutz) an mehreren Terminen und verschiedenen Standorten der Stadt in den nächsten Wochen angeboten und jeweils auch noch einmal frühzeitig über die sozialen Netzwerke beworben:

So finden

am Samstag, 29.04.2023, von 11:00 bis 15:00 Uhr am Rathausplatz, am Donnerstag, 04.05.2023, von 16:00 bis 20:00 Uhr am Brackweder Rathaus und am Donnerstag, 11.05.2023, von 13:00 bis 18:00 Uhr am Kesselbrink - Cargobike Roadshow - Amt für Verkehr weitere Registrierungsaktionen statt.

Zusätzliche Termine werden folgen.

Sollten Sie Interesse daran haben Ihr Rad registrieren zu lassen, bringen Sie bitte zu der jeweiligen Registrierungsaktion Ihren Personalausweis, Ihr Fahrrad und optional den dazugehörigen Eigentumsnachweis mit.

Sie bekommen vor Ort zunächst eine Karte ausgehändigt, auf der Sie Ihre Personalien und die Daten Ihres Fahrrades eintragen. Im Anschluss an die erfolgreiche Überprüfung und Registrierung Ihrer Daten erhalten Sie einen individuellen und schwer ablösbaren Aufkleber in Form eines kleinen Nummernschildes, dessen Design optisch an die EU KFZ-Kennzeichennorm angelehnt ist. Dieser Aufkleber erleichtert es zukünftig der Polizei und auch dem Ordnungsamt Bielefeld, bei Auffindung eines registrierten Fahrrades, berechtigte Eigentümer*Innen zu informieren und/oder unberechtigte Nutzer*Innen festzustellen.

Damit Ihr Fahrrad erst gar nicht gestohlen werden kann, sollte es natürlich grundsätzlich nur gut gesichert abgestellt werden. Ein gutes Fahrradschloss erschwert es den Tätern das Zweirad zu entwenden!

Mit einem stabilen Panzerkabel-, Ketten- oder Bügelschloss aus hochwertigem Material ist das Fahrrad bestenfalls mit dem Rahmen und - bei entsprechender Länge und Größe des Schlosses - gegebenenfalls den Rädern an einem Ständer oder einem anderen dazu geeigneten festen Gegenstand anzuschließen.

Haben Sie Fragen zu der Registrierungsaktion? Dann nehmen Sie gerne Kontakt zum Kriminalkommissariat 34 - KP/O auf: Telefon: 0521-545-2557

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell