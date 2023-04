Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb nutzt offene Tür

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sennestadt / Dornberg - Am Mittwochvormittag, 19.04.2023, betrat ein unbekannter Dieb durch eine offene Terrassentür eine Wohnung in der Bleicherfeldstraße. Der Täter entkam mit seiner Beute in eine unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von 11:10 Uhr bis 11:30 Uhr nutzte ein unbekannter Täter die Gunst der Stunde und betrat durch eine geöffnete Tür die Wohnung einer Seniorin aus Bielefeld. Als diese nach einem kurzen Aufenthalt im Freien zurückkehrte, bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie, Bargeld und persönliche Dokumente entwendet worden waren.

Die Polizei rät, Türen und Fenster zu schließen, sobald diese nicht mehr eingesehen werden können. Geben Sie Einbrechern und Dieben keine Chance. Diese könnten die Gunst der Stunde nutzen, wenn Sie eine Tür für einige Minuten unbeobachtet geöffnet lassen, um beispielsweise Müll in die Garage zu bringen.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen oder dem Täter beim Kriminalkommissariat 15 unter der 0521/545-0.

