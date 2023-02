Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

HZA-FF: Zoll stellt illegale Beschäftigung fest

Frankfurt (Oder) (ots)

Beamte des Hauptzollamtes Frankfurt (Oder) - Bereich Finanzkontrolle Schwarzarbeit kontrollierten am 08.02.2023 ein Bauvorhaben in Vogelsdorf und trafen dabei einen ukrainischen Staatsangehörigen bei Bauarbeiten an. Dieser war bereits im Januar 2022 nach Deutschland eingereist und lebt seitdem illegal hier. Um einen gültigen Aufenthalt hat er sich bisher nicht bemüht. Ein Strafverfahren gegen ihn und den Arbeitgeber wurden eingeleitet. Er wurde anschließend zum Sachverhalt mittels Dolmetscher vernommen und der zuständigen Ausländerbehörde übergeben.

Bei einer weiteren Prüfung auf einer Baustelle in Rüdersdorf ergaben sich drei Verdachtsfälle von Scheinselbständigkeit. Die weiteren Ermittlungen dazu wurden aufgenommen.

Außerdem wurden am 08.02.2023 in Gosen bei einer Kontrolle in einem Restaurant drei irakische Asylbewerber bei Küchen- und Kellnertätigkeiten angetroffen. Eine Arbeitsgenehmigung konnten die drei nicht vorweisen. Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Arbeitnehmer und den Arbeitgeber wurden vor Ort eingeleitet.

Original-Content von: Hauptzollamt Frankfurt (Oder), übermittelt durch news aktuell