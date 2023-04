Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.04.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Mosbach: 100 Fahrzeuge kontrolliert

An mehreren Stellen im Stadtgebiet Mosbach, im Bereich Neckarzimmern und in Elztal-Dallau wurden am Mittwoch Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei kontrollierten die Beamtinnen und Beamte der Verkehrsüberwachung Mosbach zusammen mit Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei Bruchsal zwischen 15.30 Uhr und 20.45 Uhr rund 100 Fahrzeuge. Neben acht Handy- und zwei Gurt-Verstößen, verstieß ein Lkw-Fahrer gegen die Ladungssicherungsvorschriften. Außerdem wurden Sicherheitsleistungen in Höhe von mehr als 1.500 Euro einbehalten.

Mosbach: 1.000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Am Dienstagabend beschädigte ein unbekannter Pkw-Lenker einen in Mosbach geparkten Audi. Das Fahrzeug stand zwischen 19 Uhr und 21 Uhr in der Jean-de-la-Fontaine-Straße, als der Unbekannte daran einen Schaden von rund 1.000 Euro verursachte. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Hardheim: Unter Alkohol aber ohne Versicherung gefahren

Mit zwei Anzeigen muss ein 37-jähriger Fiat-Lenker rechnen, nachdem er am Mittwoch in Hardheim kontrolliert wurde. Der Mann fuhr gegen 12.30 Uhr in der Steingasse und wurde von Polizeibeamten angehalten. Während der Kontrolle konnten diese Alkoholgeruch in der Atemluft des Fiat-Lenkers wahrnehmen. Ein Alkoholtest zeigte daraufhin einen Wert von knapp 2,9 Promille, weshalb ihm im Krankenhaus Blut abgenommen wurde. Während der Kontrolle konnte dann noch festgestellt werden, dass für den Pkw kein aktueller Versicherungsschutz besteht. Der Führerschein des 37-Jährigen wurde sichergestellt und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

