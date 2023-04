POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.04.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.04.2023

Heilbronn-Böckingen: Hoher Schaden nach Unfall

25.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls vom Mittwochmorgen am Saarlandkreisel in Heilbronn. Eine 18-Jährige übersah mit ihrem Peugeot Kleinwagenvermutlich die rote Ampel am Saarlandkreisel und kollidierte im Kreuzungsbereich mit zwei weiteren PKW. Der Opel eines 49-Jährigen und der Peugeot eines 32-Jährigen wurden beim Unfall stark beschädigt.

Heilbronn: Versuchte Einbrüche in Gaststätten

Unbekannte versuchten in der Nacht auf Mittwoch in zwei Gaststätten in der Heilbronner Innenstadt einzudringen. Zwischen 20 Uhr und 8.30 Uhr wurde mit Gewalt versucht, in ein Lokal in der Kramstraße und in ein Restaurant in der Unteren Neckarstraße einzubrechen. Die Personen scheiterten mit ihrem Vorhaben. Ein Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder verdächtige Wahrnehmungen in dem Bereich gemacht haben, werden gebeten, sichunter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: In Wohnung eingestiegen - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Mann soll am Mittwochmorgen zwischen 8.45 Uhr und 9.15 Uhr über ein Fenster in eine Souterrainwohnung in der Gerberstraße in Heilbronn eingestiegen sein und dort Gegenstände von bislang unbekanntem Wert entwendet haben. . Durch eine Zeugin konnte der Mann als - Circa 1,80m groß - Schlank - Bart - kurze dunkle lockige Haare - bekleidet mit schwarzem Pulli, schwarzer Basecap und schwarzer Hose beschrieben werden. Hinweise zur Tat werden von der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 1044444 entgegengenommen.

