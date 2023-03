POL-PPRP: Einbruch in Auto

Ludwigshafen (ots) - Am Montagmorgen (06.03.2023), gegen 08:15 Uhr, wurde ein 11-jähriges Kind von einem Unbekannten angegriffen. Der 11-Jährige war in Begleitung eines 10-jährigen Kindes in der Pfarrer-Krebs-Straße unterwegs, als sie von drei unbekannten Personen verfolgt wurden. Einer der Unbekannten habe dem 11-Jährigen dann mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen und kurz in den sogenannten Würgegriff ...

