Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.04.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Neckarsulm-Obereisesheim: Hoher Sachschaden nach Unfall

20.000 Euro Schaden ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls vom Dienstagvormittag auf der Landesstraße 1100. Ein 81-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes GLB gegen 11.25 Uhr von der Wimpfener Straße in Obereisesheim in den Kreuzungsbereich der L1100 ein. Vermutlich aufgrund regennasser Fahrbahn kam sein Fahrzeug dabei zu spät zum Stillstand. Dabei kam es mit dem vorfahrtsberechtigten Chevrolet Orlando eines 50-Jährigen im Kreuzungsbereich zur Kollision. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Neckarsulm: Automat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Sachschaden in bislang nicht bezifferbarer Höhe hinterließen Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch, nachdem sie einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof Neckarsulm aufbrachen. Die Unbekannten machten sich gegen 3.05 Uhr vermutlich mit einer Flex am Automaten zu schaffen. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Gundelsheim / Bad Friedrichshall: Geschwindigkeitskontrollen mit 9 Anzeigen

Am Montag wurden zwischen 10.30 Uhr und 15.30 Uhr durch das Polizeirevier Neckarsulm Kontrollstellen eingerichtet. An der Kreisstraße 2159 zwischen Obergriesheim und Gundelsheim wurden 20 Fahrzeuge durch die Beamten gemessen. Vier PKW-Lenker gelangten dabei zur Anzeige, der Spitzenreiter war mit 31 km/h bei erlaubten 70 km/h deutlich zu schnell unterwegs. Die zweite Kontrollstelle wurde an der Landesstraße 1088 zwischen Oedheim und Bad Friedrichshall eingerichtet. 40 Fahrzeuge wurden gemessen, 5 davon gelangten zur Anzeige. Auch hier war der Schnellste mit 31 km/h deutlich über den erlaubten 70 km/h.

Eppingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Im Laufe des Dienstags kam es im Postweg in Eppingen zu einer Unfallflucht, bei der 3.000 Euro Sachschaden zurückblieben. Ein 40-Jähriger parkte seinen Nissan gegen 8 Uhr auf den dort befindlichen Parkplätzen. Als er um 19.40 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er eine Beschädigung an der Beifahrertüre fest. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 zu melden.

Heilbronn: Polizeibeamte angegriffen

Leichte Verletzungen trug ein Polizeibeamter nach einem Einsatz in der Heilbronner Innenstadt am Montagabend davon. Zwei Polizeibeamte kontrollierten gegen 20.40 Uhr zwei männliche Personen auf dem Marktplatz in Heilbronn, da diese Passanten anpöbelten. Die Beamten der Bereitschaftspolizei waren zuvor während einer Präsenzstreife zu Fuß von Bürgern über den Sachverhalt informiert worden. Beim Herantreten an die Personen verweigerten diese die Bekanntgabe ihrer Identität. Während der Kontrolle versteckte ein 31-Jähriger eine Alkoholflasche hinter seinem Rücken. Als dieser darauf angesprochen wurde, warf er die Flasche auf den Boden, sodass diese zerbrach. An der Flasche konnte jedoch eindeutig eine Diebstahlssicherung entdeckt werden, sodass der Verdacht eines vorangegangenen Diebstahls aufkam. Damit konfrontiert, zeigte der Mann den Beamten den Mittelfinger und versuchte zu flüchten. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung stürzte der Mann jedoch zu Boden. Als er festgenommen werden sollte, baute sich sein 33-jähriger Begleiter vor den Beamten auf und störte die Festnahme so vehement, dass zuerst dieser festgenommen werden musste. Als die beiden Männer zum Polizeirevier Heilbronn verbracht wurden, trat der 33-Jährige einem Beamten mit voller Wucht gegen das Schienbein. Der Beamte erlitt durch den Tritt leichte Verletzungen. Die Personen verbrachten die darauffolgende Nacht in einer Zelle des Polizeireviers. Gegen den 31-Jährigen bestand ein Haftbefehl, weswegen der Mann am Folgetag in die Justizvollzugsanstalt verbracht wurde. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Mit fast 3 Promille auf dem E-Scooter unterwegs

Knapp 2,9 Promille zeigte das Atemalkoholmessgerät einer Streife des Polizeireviers Heilbronn an, als sie am Dienstagabend einen E-Scooter-Fahrer kontrollierten. Der 38-Jährige Mann wurde von der Streife in der Südstraße angehalten, da er kein Versicherungskennzeichen an seinem Scooter hatte. Da bei der Kontrolle erheblicher Alkoholgeruch vom Mann ausging, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Als dieser einen Wert über 2,9 Promille anzeigte, musste der Mann die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Weil der Scooter nicht versichert war, muss er nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell