Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.04.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Über 1.000 Euro Schaden entstanden einem 20-Jährigen im Laufe des Dienstags in der Jahnstraße in Künzelsau. Der junge Mann stellte seinen VW Golf zwischen 7.50 Uhr und 16.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Schule in der Jahnstraße ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, konnte er am hinteren linken Kotflügel einen Schaden feststellen. Hinweise zur Tat werden vom Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegengenommen.

