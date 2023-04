LPI-SHL: Alkoholisiert gefahren

Bad Salzungen (ots) - Am Samstag in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 18:30 Uhr kam es in Bad Salzungen auf einem Parkplatz in der Werrastraße zu einem Verkehrsunfall. Hier stieß ein Fahrzeug mit einem anderen Fahrzeug, welches geparkt stand, zusammen. Allerdings blieb der Unfallverursacher nicht vor Ort, sondern entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen machen kann, wird gebeten sich bei ...

