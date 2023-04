Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall gebaut und abgehauen III

Schweina (ots)

Am Samstagmorgen kam es in der Pfarrgasse in Schweina zu einem Verkahrsunfall, bei dem durch ein Fahrzeug die Hausecke einer Garage beschädigt wurde. Der Unfallverursacher informierte jedoch weder den Eigentümer, noch die Polizei, sondern flüchtete vom Tatort. Wer sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Bad Salzungen unter 036955510 oder jeden anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

