POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.04.2023 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Mudau: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht Am Samstag kam es zwischen 17 Uhr und 19.30 Uhr in der Theodor-Schöllig-Straße in Mudau zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die Diebe gelangten auf bislang unbekannte Art und Weise in das Haus. Dort wurden mehrere Schränke durchsucht und Schmuck ...

