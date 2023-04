POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.04.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Lauda-Königshofen: Gelb-grünes Fahrzeug verursacht Unfall und flüchtet

Das Polizeirevier Tauberbischofsheim suchtnach einer Verkehrsunfallflucht vom Mittwoch, 19. April, in Lauda-Königshofen Zeugen. Der Besitzer eines VW Passat parkte diesen gegen 9 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Bodelschwingstraße in Fahrtrichtung "An der Schütt". Als er gegen 20 Uhr zurückkam bemerkte er den Schaden am linken Fahrzeugheck in Höhe von rund 2.000 Euro, der vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines anderen Fahrzeugs entstand. Aufgrund von gelben und grünen Lackantragungen wird davon ausgegangen, dass das Verursacherfahrzeug diese Farben hat. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

A81 / Rosenberg: Unfall mit erheblichem Schaden auf Autobahn

Eine verletzte Person und rund 38.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der A81 bei Rosenberg. Der 41-jährige Fahrer eines Lkws mit Anhänger übersah vermutlich das vor einer Baustelle zwischen den Anschlussstellen Osterburken und Boxberg gebildete Stauende. Er fuhr auf das vor ihm rollende Gespann aus einem Seat mit Anhänger eines 59-Jährigen auf. Der 41-Jährige versuchte noch nach links auszuweichen, was jedoch misslang. Infolge der Wucht der Kollision drehte sich das Gespann derart, dass sich der Anhänger in der Fahrerseite verhakte. Außerdem wurde der Seat so weit nach vorne geschoben, dass er mit einem davor langsam rollenden VW Golf kollidierte. Der 59-jährige Seat-Lenker wurde hierbei leicht verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die anderen Fahrzeugführer blieben unverletzt. Der Seat und der Anhänger mussten abgeschleppt werden.

Lauda-Königshofen: Fahrkartenautomat aufgebrochen

Unbekannte öffneten in den vergangenen Tagen gewaltsam einen Fahrkartenautomaten in Gerlachsheim. Der oder die Täter begaben sich zwischen Samstag und Montag zu dem Automaten und brachen diesen auf. Im Anschluss entwendeten sie das darin befindliche Bargeld. Durch die Gewalteinwirkung entstand am Automat ein Schaden von rund 5.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Lauda-Königshofen unter der Telefonnummer 093436 62130 entgegen.

Ahorn-Eubigheim: Mit Bushäuschen und Umspannwerk kollidiert

30.000 Euro Schaden entstanden am Montagnachmittag in Ahorn-Eubigheim bei einem Verkehrsunfall. Der 30-jährige Fahrer eines Mazdas befuhr gegen 12 Uhr die Schlossstraße und kam vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab. Der Pkw kollidierte daraufhin mit einem Bushäuschen und einem dahinter befindlichen Umspannwerk. Der 30-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Sein Auto wurde abgeschleppt.

