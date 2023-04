Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.04.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mudau: Zweiradkontrollen

Am Sonntag wurden von 14 Uhr bis 17.30 Uhr in Mudau-Schloßau am Parkplatz "Seitzebuche" Zweiradkontrollen durchgeführt. 14 kundige Beamte kontrollierten dabei mit der Zielrichtung motorisierte Zweiräder den Straßenverkehr. 106 Zweiräder wurden kontrolliert, insgesamt gelangte drei Verstöße zur Anzeige und vier Mängel wurden angemahnt.

Haßmersheim: Fahrzeug unbefugt benutzt und Unfall verursacht - Zeugen gesucht!

Ein 29-Jähriger entwendete zunächst Bargeld von einer Arbeitskollegin und dann auch noch benutzte danach auch noch unerlaubt den 3,5t LKW VW mit Plane und Spriegel seines Arbeitgebers. In der Ehrenmalstraße streifte der Mann mit dem Lkw dann fünf geparkte PKW und verursachte insgesamt 20.000 Euro Schaden. Anschließend flüchtete der Mann und konnte bislang nicht gefasst werden. Der LKW müsste an der Front und auf der rechten Seite einen Schaden haben. Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Mannes oder des LKW machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Mosbach-Waldstadt: Einbruch in ehemaligen Gasthof

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Freitag gegen 19.45 Uhr gewaltsamen Zutritt zu den Räumlichkeiten eines ehemaligen Gasthofes in der Föhrenstraße in Mosbach. Die Unbekannten brachen die Eingangstüre auf und schlugen mehrere Scheiben ein. Ob etwas entwendet wurde ist bislang unklar. Der Sachschaden am Gebäude kann bislang nicht beziffert werden. Hinweise zur Tat werden vom Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegengenommen.

Neckargerach: Falsch überholt und Unfall verursacht

Trotz Gegenverkehr überholte am Freitagnachmittag eine 20-Jährige auf der Landesstraße 634 bei Neckargerach und verursachte dadurch einen Verkehrsunfall. Gegen 16.40 Uhr überholte die Hyundai-Fahrerin zwischen Neckargerach und Schollbrunn eine vor ihr fahrende 59-jährige Renault-Fahrerin. Die entgegenkommende 47-Jährige Opel-Fahrerin musste in den Grünstreifen ausweichen, um nicht mit dem Hyundai zusammenzustoßen. Die 20-Jährige streifte den Renault beim Vorbeifahren und verursachte damit Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro an beiden Fahrzeugen.

Mosbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Freitag stellte eine 56-Jährige um 8.10 Uhr ihren Audi A2 im Gartenweg in Mosbach auf dem Parkplatz einer Apotheke ab. Als sie um 15.10 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen frischen Schaden in geschätzter Höhe von 1.000 Euro fest. Hinweise zum Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegengenommen.

Hardheim: Mit knapp drei Promille am Steuer

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Würzburger Straße in Hardheim konnten bei einem Ford-Focus-Fahrer beinahe drei Promille gemessen werden. Der 30-Jährige wurde durch Beamte der Buchener Polizei am Sonntag gegen 19.05 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da deutlicher Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug wahrgenommen werden konnte, wurde mit dem Fahrer ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der hohe Wert führte zur Durchführung einer Blutentnahme im Krankenhaus und der Sicherstellung des Führerscheins. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Götzingen: Einbruch in Scheune

Unbekannte brachen zwischen Donnerstag 20 Uhr und Samstag 22:00 Uhr in eine Scheune im Mühlweg in Götzingen ein. Es wurden unter anderem mehrere Maschinen und ein hydraulischer Wagenheber entwendet. Ein Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 062819040 zu melden.

Osterburken: Fünf Verletzte nach Unfall

Drei Leicht- und zwei Schwerverletzte, sowie 20.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls auf der Landesstraße 1095 bei Osterburken vom Sonntagmittag. Ein 72- Jähriger befuhr gegen 12.30 Uhr mit seinem VW Golf die Bundesstraße 292 und bog vor dem dortigen Tunnel nach links auf die L1095 ab. Hierbei übersah er vermutlich den entgegenkommenden VW T-Roc und prallte frontal mit diesem zusammen. Der 72- Jährige und seine 71-Jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die 50-Jährige Fahrerin des T-Roc wurde ebenfalls leicht, ihre 18- und 13-jährigen Kinder schwer verletzt. Alle Beteiligten wurden aufgrund ihrer Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert. Die 13-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden.

Erfeld: Einbruch in Scheune

Auf eine Scheune hatten es Unbekannte zwischen Donnerstag 14.30 Uhr und Samstag 12.45 Uhr in der Kirchengasse in Erfeld abgesehen. Die Diebe brachen in die Scheune ein und entwendeten Werkzeug im Wert eines dreistelligen Eurobetrages. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Hardheim unter der Telefonnummer 06283 50540 zu melden.

Mudau: Zwei Verletzte und überschlagener PKW nach Unfall

Auf der Kreisstraße 3971 bei Mudau kam es am Freitagnachmittag zu einem Unfall, bei dem Personen leicht verletzt wurden. Gegen 15.55 Uhr fuhr eine 60-Jährige mit ihrem Audi A1 vom Ünglert kommend in Richtung Mudau. Im Kurvenbereich kam sie vermutlich zu weit nach links und kollidierte mit dem entgegenkommenden VW Passat eines 35-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge von der Fahrbahn geschleudert und kamen am Hang der angrenzenden Wiesenfläche zum Stehen. Der VW Passat blieb auf dem Dach liegen. Der 35-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht, die 60-Jährige ließ sich im Anschluss behandeln. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 50.000 Euro.

Walldürn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Auf der Bundesstraße 47 kam es bereits zwischen dem 14. April und dem 17. April zu einem Verkehrsunfall. Zwischen Walldürn und der Abzweigung Gerolzahn bei Rippberg kam ein bislang Unbekannter nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte die dortige Leitplanke massiv. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 1.500 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Mudau: Glück im Unglück - Ast durchschlägt Windschutzscheibe

Als eine vierköfpige Familie am Sonntagabend auf der Kreisstraße 3971 zwischen Ünglert und Buch unterwegs war, verursachte ein plötzlich herunterstürzender Ast einen großen Schock. Der circa 20 cm dicke Ast stürzte von einer am Straßenrand befindlichen Birke von oben auf den fahrenden Seat Alhambra der Familie. Der Ast durchschlug die Windschutzscheibe und prallte mit großer Wucht genau in die Mittelkonsole zwischen allen Mitfahrern. Durch den Unfall wurden der der 47-jährige Fahrer und die 43-Jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die hinten befindlichen zehn und acht Jahre alten Kinder blieben unverletzt. Am Seat entstand vermutlich ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro.

