Ulm (ots) - Gegen 16 Uhr war ein 85-Jähriger mit seinem Renault von Riedlingen in Richtung Altheim unterwegs. Am Ortseingang in der Riedlinger Straße fuhr der Senior in den Kreisverkehr ein. Weil er wohl die Kontrolle über sein Auto verlor, kam er nach rechts von der Straße ab und überfuhr einen Bordstein. ...

